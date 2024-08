Ministério Público realiza audiência com famílias atingidas por rompimento de barragem em Jaraguari na próxima sexta-feira

Vivianne Nunes

Rompimento da barragem do loteamento Nasa Park, em Jaraguari

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul marcou para a próxima sexta-feira (23), às 15h30, na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), uma audiência com as famílias afetadas pelo rompimento da barragem do loteamento Nasa Park, em Jaraguari. O objetivo da reunião é identificar as necessidades imediatas das vítimas e iniciar um levantamento detalhado dos danos ambientais, sociais e materiais causados pelo desastre.

Após o rompimento da barragem, o Promotor de Justiça Gustavo Henrique Bertocco de Souza, da Comarca de Bandeirantes, juntamente com engenheiros analistas da Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (DAEX), visitou o local para realizar uma vistoria inicial e elaborar um relatório preliminar sobre os danos ambientais.

Assistentes sociais também estão em campo, trabalhando na identificação das vítimas e na avaliação dos prejuízos sofridos pelas famílias. O Núcleo de Geoprocessamento do Ministério Público já identificou pelo menos 11 propriedades afetadas pelo rompimento, embora esse número possa aumentar conforme novas imagens de satélite sejam analisadas.

O Ministério Público solicita que todas as pessoas atingidas pelo desastre que ainda não foram localizadas entrem em contato pelo telefone (67) 3318-2124. A participação dessas famílias é essencial para garantir que todas as necessidades sejam atendidas e que as medidas de reparação sejam implementadas de maneira eficaz e justa.

