Aciesp amplia estrutura para capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade

O Instituto de Apoio, Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo (Instituto Aciesp) está ampliando sua estrutura com a construção de um novo prédio de dois pavimentos, voltado ao acolhimento e à capacitação de mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade. A iniciativa conta com recursos doados pela Central de Execução de Penas Alternativas (Cepa), vinculada à 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.

Fundado em 2013, o Instituto oferece atendimento jurídico e psicossocial, cursos de qualificação profissional e oficinas de capacitação, com o objetivo de gerar renda e promover empreendedorismo entre mulheres em vulnerabilidade.

“Nossa missão é acolher mulheres, oferecer capacitação e abrir caminhos para que conquistem autonomia financeira, oportunidades no mercado de trabalho e possam ter mais dignidade no processo de reconstrução de vida após os traumas sofridos. Ao mesmo tempo, estendemos esse cuidado a idosos, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social”, afirma Ceureci Ramos, presidente e fundadora da instituição.

Em quase 15 anos de atuação, a entidade já auxiliou mais de 12 mil vítimas de violência doméstica e atualmente atende cerca de 300 mulheres, capacitadas em áreas como corte e costura, informática, gastronomia, secretariado, confeitaria e panificação.

O novo prédio terá auditório, três salas e ambientes de aprendizagem mais modernos, acessíveis e sustentáveis. Segundo Ceureci Ramos, a primeira etapa das obras, financiada com R$ 700 mil da Cepa, deve ser concluída até novembro, com a atuação de nove reeducandos do regime semiaberto do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira. O segundo pavimento está previsto para o próximo ano.

“Essa participação da Cepa, especialmente na figura do Dr. Albino Coimbra Neto, tem garantido não só o fortalecimento das ações já desenvolvidas, mas também a ampliação de projetos voltados à reinserção social e à prevenção da violência, permitindo que o Instituto alcance um público cada vez maior e ofereça serviços de qualidade”, destaca a presidente do Aciesp.

A Cepa destina anualmente os recursos arrecadados com penas pecuniárias a projetos assistenciais cadastrados, priorizando iniciativas com maior impacto social e abrangência. Para o juiz Albino Coimbra Neto, “o Poder Judiciário e a Justiça como um todo servem também para isso: ajudar a combater as chagas da sociedade. Seria bom que elas não existissem, mas infelizmente existem, e a Justiça também tem o papel de apoiar entidades que desenvolvem um trabalho extremamente importante para a comunidade”.