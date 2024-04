Paulo da Silva é nomeado diretor da Agência Municipal de Transporte e Trânsito

Mariana Piell

Ana Paula Fernandes/PMCG Paulo da Silva

Na última segunda-feira (15), foi publicada, em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a nomeação de Paulo da Silva para o cargo de diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Paulo é formado em Contabilidade pela Escola Técnica Prof. Idene Rodrigues dos Santos de Junqueirópolis (SP) e também é bacharel em Licenciatura pelas Faculdades Integradas Campos Salles de São Paulo. Ele já foi bancário, professor, gestor da Águas Guariroba, assessor nos legislativos municipal e estadual e foi assessor da Casa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Por último, assumiu o cargo de diretor-presidente da Funsat em 2022, onde permaneceu até este ano.

Durante a gestão na Funsat, promoveu a criação de feirões de Empregabilidade e implantação de qualificações, contribuindo para que Campo Grande tivesse boa ocupação no ranking das capitais com maior geração de empregos do país.

Sobre suas expectativas à frente da Agetran, Paulo da Silva mencionou que pretende liderar com um olhar humano. “Minha expectativa é realizar uma gestão humanizada, tanto com os servidores quanto com a população, atendendo aos anseios da comunidade. Temos consciência das responsabilidades de administrar uma empresa de trânsito, que envolve toda a cidade. Sabemos dos desafios, pois o trânsito em Campo Grande está em constante crescimento e mudança. Precisamos cuidar das novas modalidades que surgem e voltar a nossa atenção para o pedestre. Cuidaremos do trânsito com um olhar humano, melhorando a sinalização, a viabilidade urbana e buscando alcançar os objetivos das políticas públicas do setor.”