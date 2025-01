Mato Grosso do Sul se destaca entre os estados mais inovadores do Brasil

Viviane Freitas

Bruno Rezende A pesquisadora destaca a eficiência do uso de microrganismos para desenvolver produtos, sem a necessidade de grandes áreas de cultivo

A pesquisadora destaca a eficiência do uso de microrganismos para desenvolver produtos, sem a necessidade de grandes áreas de cultivo

O Governo de Mato Grosso do Sul se destaca entre os estados que mais oferecem apoio aos empreendimentos inovadores, ocupando o 3° lugar no ranking nacional, atrás apenas do Rio Grande do Sul e Rondônia. Os dados são do CLP (Centro de Liderança Pública) e fazem parte do ranking de competitividade dos estados. A classificação leva em consideração o número de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos e científicos vinculados à Anprotec, calculado para cada 1 milhão de habitantes.

Os programas estaduais, como o Tecnova e o Centelha, da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), têm sido fundamentais para o crescimento de novos negócios. Esses investimentos proporcionam aos empreendedores os recursos necessários para finalizar seus estudos e entrar no mercado. Denise Bretan, pesquisadora e farmacêutica da UFMS, destaca a importância desses programas para o desenvolvimento de indústrias no estado, citando exemplos de sucesso e a mudança de cenário proporcionada pelos investimentos em inovação.

Denise é uma das responsáveis pela Arandu Biotecnologia, que inova ao desenvolver um corante natural de origem pantaneira. A substância é produzida a partir de microrganismos encontrados no Pantanal e possui vantagens em relação a outros corantes, como maior estabilidade, cor intensa e solubilidade em água. A pesquisadora destaca a eficiência do uso de microrganismos para desenvolver produtos, sem a necessidade de grandes áreas de cultivo.

Além de projetos na área de biotecnologia, o Governo de Mato Grosso do Sul também apoia iniciativas inovadoras em diferentes setores. Um exemplo é a “República das Arteiras”, projeto idealizado por Ivani Grance, que oferece serviços personalizados de costura. A iniciativa surgiu para atender a uma demanda de consumidores que necessitam de serviços especializados, como moda autoral e roupas personalizadas, e recebeu apoio financeiro do governo, se transformando em uma startup.

O projeto tem gerado um impacto positivo na vida de muitas costureiras, como Nalva Santos, que após se unir à "República das Arteiras", conseguiu expandir seu ateliê e melhorar sua autoestima e qualidade de vida. Atualmente, ela emprega outras profissionais e tem um ateliê em um local privilegiado de Campo Grande. "Eu estava pronta para desistir, mas depois da visita da Ivani, tudo mudou. Hoje tenho um sucesso que não imaginava", afirmou Nalva, refletindo sobre o impacto que o apoio governamental teve em sua trajetória.