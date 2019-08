Veículo é incendiado em Dourados

Divulgação/Dourados News Incêndio aconteceu na tarde de terça-feira (21).

Entre o cruzamento da Avenida Hayel Bon Faker com a Rua Frei Antônio, Jardim Água Boa, em Dourados, um veículo foi incendiado na última terça-feira (21).



O Corpo de Bombeiros foi acionado. Moradores que passavam pelo local conseguiram controlar as chamas. Ainda não há informações das causas do fogo, de acordo com o Dourados News, ninguém ficou ferido.

Veja vídeo: