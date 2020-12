Veículo é apreendidos com mais de 320 quilos de drogas

Divulgação/DOF Caso aconteceu nesta madrugada

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Renault Logan de cor prata carregado com 26 fardos prensados de maconha, com peso total de 287,066 quilos e 3 fardos de skank, com peso total de 34 quilos., nesta quarta-feira (23).

Caso aconteceu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-289, região de Amambai, segundo o DOF, os militares deram ordem de parada ao condutor que desobedeceu e fugiu, em alta velocidade, mesmo com a advertência de sinais sonoros e luminosos. Cerca de um quilômetro à frente, no sentido Amambai, condutor e passageiro abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos pelos policiais.

Disseram que foram contratados para pegar o veículo, já com a droga, em um posto de combustível em Coronel Sapucaia e entregá-lo em Ivinhema, cidade onde ambos residem. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.