Veículo com mais de uma tonelada de maconha é apreendido

Divulgação/DOF Ninguem foi preso e carro estava abandonado

Na última terça-feira (22) os Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Pajero Sport de cor preta e placas falsas de Cassilândia (MS) carregado com 64 fardos prensados de maconha, com peso de 1.269,800 quilos mais 27,5 Kg de Skank, durante um patrulhamento ostensivo na rodovia MS-379 região de Dourados.

Os policiais localizaram o veículo capotado e abandonado. De acordo com o DOF, foram realizadas diligências nas imediações, porém, nenhuma pessoa foi localizada. Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração de chassi e motor) descobriu-se que as placas verdadeiras são do município de Cascavel (PR). Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.