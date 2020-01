Veículo carregado com cigarros cai em córrego

Divulgação/DOF Caso aconteceu no último sábado

Dois veículos abarrotados com cigarro contrabandeado do Paraguai foi apreendidos pelos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), neste sábado (11).Um dos carros caiu em um córrego e o condutor abandou o automóvel e fugiu do local.

Divulgação/DOF Condutor fugiu e ainda não foi localizado

As apreensões aconteceram durante a Operação Hórus, em Maracaju. Segundo a nota do DOF, os agentes chegaram até os contrabandos após populares informarem que dois VW/Saveiros estariam em alta velocidade em uma estrada vicinal do município. Durante rondas, os militares localizaram um dos veículos dentro de um riacho, com placas de Campo Grande. Já o outro, foi encontrado em uma entrada de uma fazenda, com placas de Belo Horizonte, também no município de Maracaju.

Os dois veículos estavam abarrotados com cigarro contrabandeado do Paraguai, que totalizaram mais de 3 mil pacotes. Os carros e o material apreendido foram levados ao DOF para serem entregues à Receita Federal de Ponta Porã.

Outro caso

Ainda no sábado, durante desdobramento da Operação Hórus, os policiais do DOF apreenderam um carregamento de óculos, relógios e narguilé. A apreensão aconteceu em Maracaju. Um homem de 42 anos disse que pegou os produtos na fronteira e levaria até a cidade de Nova Alvorada do Sul e receberia R$ 350 pela viagem.

Serviço

DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.