Veículo carregado com 1.800 pacotes de cigarros é apreendido

Divulgação/DOF Caso aconteceu na última segunda-feira

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (22), um veículo Fiat Uno carregado com 1.800 pacotes de cigarros de origem estrangeira adquiridos no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal. Caso aconteceu durante um patrulhamento ostensivo próximo da cidade de Dourados.

Segundo o DOF o condutor do Fiat Uno disse que transportava cigarros do Paraguai. Contou que foi contratado, como motorista, para pegar a carga de cigarros em Ponta Porã e levar até Campo Grande (MS). Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados (MS), onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.