Troca de mensagens: Acusados de matar jovem são presos

Reprodução/Redes Sociais Hugo

Foram presos na noite de terça-feira (25) dois suspeitos da morte de Hugo Garcia da Silva, de 24 anos, no último sábado (22), em Paranaíba. O crime foi motivado após uma discussão entre a vítima e um dos autores de 26 anos, que teria mandado mensagem para a namorada de Hugo.



Segundo o delegado responsável pelo caso, Igor Mendes, " o autor teria enviado mensagens para a namorada da vítima, que não teria gostado e foi tirar satisfação com o autor, o que gerou uma discussão entre os dois e acabou na morte do jovem”. Conforme o site JPNews, a arma de fogo usada no crime e um veículo também foram apreendidos pelos investigadores e os acusados foram presos cautelarmente.

Divulgação/PCMS Arma usada no crime



Crime

Hugo morreu na noite do último sábado (22) com um tiro na cabeça. O crime ocorreu próximo a residência da vítima, localizada na rua Barão do Rio Branco, Jardim Maria Paula, em Paranaíba.



Os autores estavam de moto e haviam atirado em um jovem em via pública e possivelmente havia morrido. A polícia militar foi acionada, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais de vida e com uma perfuração na cabeça. O ferimento provocado por um disparo de arma de fogo.