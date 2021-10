Triplo homicídio por ter ocorrido em troca de tiros

Ponta Porã News Crime aconteceu nesta quarta

Rodny Daniel Meza Morel de 29 anos, o suboficial da Polícia Nacional Alen Rodrigo Aguilera Espínola de 30 anos e uma terceira pessoa ainda não identificada foram as vítimas fatais do triplo homicídio ocorrido nesta quarta-feira (6) na cabeceira de uma ponte que liga os municípios de Paso Mbutú e Estribo de Plata, distrito de Paso Barreto, no Departamento de Concepción.

Um homem identificado como Ignácio Ariel Morel de 24 anos ficou ferido e é a única testemunha do fato, segundo o site Ponta Porã News. A fatalidade teria ocorrido devido a um desentendimento entre os quatro envolvidos e durante a confusão a troca de tiros.

O suboficial Alen estaria no local com outra pessoa quando outros dois homens teriam chegado e iniciado a confusão. Várias cápsulas de pistolas 9 milímetros foram encontradas, mas as armas desapareceram. Duas motos que estavam na cena do crime foram apreendidas. Os motivos e qual a ligação entre eles também estão sendo investigados pela polícia paraguaia.