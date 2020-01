Três pessoas são presas com maconha e skank

Divulgação/DOF Homem disse que receberia a quantia de R$ 40 mil pelo transporte

Três pessoas foram presas por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) por tráfico de drogas. Caso aconteceu nesta segunda-feira (13), no município de Maracaju.

Segundo o DOF, um casal que seguia em um VW/Gol prata, com placas de Belém (PA) tentou escapar da abordagem, retornando na rodovia ao avistar a barreira policial, sendo alcançado em seguida. Durante entrevista o homem de 30 anos e a mulher de 26 anos entraram diversas vezes em contradição e apresentaram nervosismo levantando suspeitas nos militares.

Logo após a abordagem ao casal, os policiais pararam um Peugeot, com placas do Mato Grosso, conduzido por um jovem de 25 anos. Durante vistorias, foram localizados no interior do veículo vários tabletes de maconha, que totalizaram mais de 182 quilos, além de 1.4 quilo de skank, conhecida como a supermaconha. O homem disse que receberia a quantia de R$ 40 mil pelo transporte.

Os três foram encaminhados à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) juntos com a maconha e os veículos. As prisões aconteceram durante a Operação Hórus, na MS-164.