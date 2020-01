Travesti é assassinada a facadas em lanchonete

Divulgação Paulo Espindola Lopes, vulgo ‘Paulinha’

A travesti de 24 anos, identificada como Paulo Espindola Lopes, vulgo ‘Paulinha’, foi assassinada a facadas em uma lanchonete. Caso aconteceu no último domingo (12) no distrito de Lagoa Bonita, no município de Deodápolis.



Vítima teria tentado fugir, mas acabou caindo e morrendo no local. Conforme informações do Deodápolis News, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na lanchonete.



Em depoimento, testemunhas relataram que Paulinha estaria no local comendo pastel, quando um homem chegou pelas costas da vítima e a atacou com golpe de faca. Ela caiu, tentou levantar para fugir, mas foi novamente atacada pelo criminoso com mais um golpe.

A travesti não resistiu e morreu no local. O criminoso fugiu e até o momento não foi identificado. O caso segue em investigação na Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis.