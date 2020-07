Traficantes são presos em Corumbá

Divulgação/Polícia Militar Autores confessaram o crime

A Polícia Militar prendeu dois traficantes durante rondas no bairro Loteamento Pantanal em Corumbá. Entre os presos está um conhecido por ter passagens criminais. Ele também constatou um mandado de prisão em aberto em desfavor do mesmo.

Caso aconteceu quando o autor perceber que a guarnição se aproximava o mesmo empreendeu fuga, desobedecendo a ordem emanada pela equipe policial. Após um acompanhamento a pé, o mesmo foi detido no interior de uma residência, onde foi localizado um outro indivíduo escondendo algo no interior de uma mochila.

Após lograr êxito na abordagem aos indivíduos, foi realizada busca na referida mochila, onde foram localizados 30 trouxinhas de substância análoga a cocaína. De acordo com a Polícia Militar, após indagações, um deles confessou ter mais drogas no interior da residência, especificamente em cima de uma sapateira, onde foram encontrados 07 papelotes de substância análoga a pasta base, além da quantia total em dinheiro no valor de RS 16,95 juntamente com um rolo de sacola plástica.

Ambos assumiram a propriedade das drogas, afirmando que fazem a venda dos entorpecentes. Em razão dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências.