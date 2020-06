Traficante é preso pelos DOF com maconha e skank

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Caso aconteceu na última terça-feira

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam um homem de 28 anos, que seguia para Campo Grande com 20,7 quilos de maconha e 1,3 quilos de Skank. Caso aconteceu na última terça-feira (17) durante um patrulhamento ostensivo na cidade de Ponta Porã.

Os militares abordaram o homem que seguia com uma mala. Durante a vistoria localizou-se os volumes prensados do entorpecente. Ele contou que foi contratado por um desconhecido para levar a droga até Campo Grande.Conforme o DOF, durante a checagem dos dados pessoais, os policiais descobriram que o homem estava foragido da Justiça, com um Mandado de Prisão a cumprir expedido pela 4ª Vara Criminal na data de 26/03/2020.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.