Traficante é preso em Costa Rica com maconha

Divulgação Caso aconteceu na noite de sexta-feira

Um traficante de 34 anos foi preso com 380 quilos de maconha em um HB-20. Caso aconteceu na noite de sexta-feira (19) na BR-359 próximo a Fazenda Germinex, em Costa Rica.

Conforme a polícia, o HB20 branco, com placa da Bahia, passou em alta velocidade pela viatura do Grupo Tático Operacional de Costa Rica.Foi dada ordem de parada ao condutor, que atendeu. De acordo com o site MS Todo Dia, quando os policiais se aproximaram do veículo sentiram um forte odor de entorpecente. "De pronto ele já confessou a autoria do delito abriu o porta-malas, onde foi encontrada grande quantidade de drogas", afirmou o delegado Gustavo Mendes.

O veículo foi vistoriado, quando a polícia localizou a droga. O autor confessou que receberia R$ 2,5 mil para transportar o droga de cidade de Ribas de Rio Pardo até Goiânia. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade.