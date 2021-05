Traficante é preso ao usar casa como boca de fumo

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Costa Rica

Equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica recebeu a informação de que, no bairro Jardim Afonso, a casa de uma mulher estava sendo utilizada para comercialização de entorpecentes, por meio de entrega a usuários que iam até o local de carro, motocicleta ou a pé.



Conforme a Polícia Civil, os investigadores realizaram campana nas imediações por alguns minutos, momento em que já constataram o ato de traficância na localidade. Foi possível constatar a seguinte situação: a traficante que se reunia na casa de "Russo" para comercializar entorpecentes, sendo que as entregas das drogas aos usuários eram feitas de maneira alternada, pois cada um fazia o atendimento do usuário.



Assim, diante das fundadas razões de que ali estava sendo praticado o tráfico de drogas, os policiais civis do SIG decidiram abordar a um suspeito, que estava entrando na casa, ou seja, em via pública, pois segundo relatos é ele o responsável por deixar o entorpecente no local. Durante a abordagem, os investigadores de polícia visualizaram o proprietário do imóvel, companheiro da mulher, que autorizou a entrada dos policiais na casa.



No interior da casa, estava a suspeita, em um dos cômodos do imóvel. Em busca no quarto dessa casa, foi possível encontrar o invólucro fechado, contendo várias pedras de crack, com peso de 22 gramas e 18 porções de substância análoga à cocaína, todas fracionadas, prontas para o comércio, tal objeto acima referido foi encontrado no chão, próximo a cama.

Divulgação/PCMS Fornecedor também foi preso na ação



Além disso, durante a abordagem, a suspeita, ao ser questionada sobre origem dos entorpecentes disse aos investigadores que a droga encontrada naquele momento pertence a outro indivíduo, que é seu fornecedor de entorpecentes.



Os investigadores também apreenderam 03 aparelhos celulares, 01 caderno de anotações descrevendo a "movimentação" da venda ilícita de entorpecentes e R$ 350,00 em dinheiro.



Em continuidade às diligências, os investigadores conseguiram deter o suspeito, fornecedor da droga, que estava nas proximidades da casa, sendo autuado junto com a mulher.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas