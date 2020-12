Traficante é preso ao receber êxtase pelos Correios

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na última quinta-feira

Setor de Investigações Gerais (Sig) de Ponta Porã em conjunto com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios prenderam em flagrante um homem, de 28 anos, no momento em que recebia em sua casa, via Correios, uma encomenda de 400 comprimidos da droga sintética êxtase. Caso aconteceu nesta quinta-feira (17).

Segundo as investigações, o entorpecente tinha origem do estado do Rio de Janeiro. O suspeito encomendava os comprimidos pelos Correios e posteriormente revendia. Conforme a Polícia Civil, em sua residência, foram encontrados diversos petrechos utilizados para a confecção e embalagem de drogas, entre eles uma balança digital, pequenos sacos plásticos, papel seda e objetos para a convecção e venda de haxixe.

O homem residia em um bairro na área nobre de Ponta Porã, sendo a maioria de seus clientes jovens estudantes moradores de Ponta Porã e de cidades próximas. O suspeito foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com todos os objetos utilizados para a Primeira Delegacia de Polícia de Ponta Porã.