Traficante é presa a caminho de Cuiabá

Divulgação/DOF Mulher que é natural de Goiás e reside no Mato Grosso

Uma mulher de 28 anos foi presa pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron) por tráfico de drogas. Ela estava portando duas mochilas, pedindo carona em posto de combustível a margem da rodovia. Caso aconteceu nesta segunda-feira (13), na BR-463, em Dourados.

A prisão, realizada no âmbito da Operação Hórus/MS organizada pelo programa Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio da GFRON/DIOP/SEOPI/MJSP, realizavam policiamento em rodovias do Estado que dão acesso a municípios de fronteira, e visualizaram a mulher, pedindo carona. Conforme a Polícia Civil, os agentes realizaram a abordagem, os policiais constataram que nas duas mochilas haviam diversos tabletes de maconha. Após a pesagem, a droga totalizou 18,2 kg.

Aos policiais, a mulher que é natural de Goiás e reside no Mato Grosso, relatou que pegou a droga em Dourados e levaria até a cidade de Cuiabá. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na sede da Defron e encaminhada a uma das celas da 1ª-DP de Dourados, onde permanece a disposição da justiça.