Terrorista da Fronteira é morto em confronto

Confronto na Fronteira terminou com a morte de um dos príncipe líderes terroristas do Paraguai, Antonio Bernal Maíz, conhecido por Tyvyta. O líder da Agrupação Campesina Armada (ACA), foi morto a tiros durante confronto com Força-Tarefa Conjunta (FTC) na zona de Loreto, no Departamento de Concepción, no Paraguai, na noite desta quinta-feira (11).

Com diversas passagens pela polícia e 13 mandados de prisão, Antônio teria reagido a uma abordagem dos militares. Os comparsas conseguiram fugir. A polícia apreendeu munições, até uma granada no local e suspeita que na região haja acampamento dos comparsas.