Tatuador deixa cliente na mão ao ser preso

Divulgação/Polícia Civil Preso estava realizando tatuagem na varanda da sua casa

O tatuador Renato Conceição do Carmo, 30 anos, vulgo “Coelhinho”, foi preso enquanto realizava uma sessão de tatuagem na varanda de sua residência, localizada na rua Saldanha da Gama, bairro Santo Antônio, em Ladário, na última quinta-feira (29).



No momento da prisão, ele estava fazendo uma tatuagem em um rapaz, “Coelhinho” era foragido da Justiça pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Sua prisão aconteceu durante a operação Fronteira Segura Pantanal, deflagrada pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e Divisas (GGIFRON/DIV), ligado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em seis cidades: Corumbá, Ladário, Miranda, Anastácio, Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.



Conforme informações o site Diário Corumbaense, o cliente, que ficou com a tatuagem incompleta, curiosamente já havia sido abordado pelas equipes da PM e da Polícia Civil, na em uma casa que foi alvo da operação na cidade ladarense. Ele estava dormindo, mas não era procurado pela Polícia.



A faixa de fronteira, no Posto Esdras, a operação também tem um ponto de bloqueio, bem como no país vizinho, que também participa com a Polícia Nacional Boliviana. Integram a operação Fronteira Segura Pantanal as Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal, DOF, Força Nacional, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Segurança Pública de Corumbá, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Polícia Nacional da Bolívia.