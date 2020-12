Suspeito de tráfico é preso com arma calibre 12

Tamanho do texto

Caso aconteceu em Campo Grande

Após recebimento de denúncia anônima informando comércio de entorpecentes pelo modo disk-entrega, uma equipe de investigadores do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia de Polícia, deslocou até um local na Avenida Santa Quitéria, Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, nesta quarta-feira (16) onde realizaram vigilância ao local e verificaram que um homem em um veículo saia e voltava ao local.

Investigadores realizaram acompanhamento ao veículo que foi abordado no Jardim Tarumã. Segundo a Polícia Civil, o motorista desceu do veículo indo ao encontro de dois homens e ao perceber a presença dos Investigadores atirou ao solo uma porção de substância análoga a cocaína pesando 20,09 gramas. Durante a abordagem foram qualificadas duas pessoas e o condutor do veículo apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação que apresentava características de documento falso.

Ele informou seu nome correto e, após checagem, verificou-se que está evadido do sistema prisional e possui mandado de prisão em seu desfavor. os policiais deram voz de prisão ao homem de 26 anos e retornaram até o local na Avenida Santa Quitéria, onde localizaram um tablete e meio de substância análoga a cocaína pesando 1,505 kg, uma tesoura com cabo vermelho, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e uma arma de fogo marca Maverick, modelo 88 12GA, calibre .12, contendo sete munições intactas, uma coronha e a quantia em dinheiro.

Indagado a respeito da procedência da arma de fogo, o homem disse ter adquirido pelo valor de R$ 6 mil e não que possuía registro, assumindo a propriedade das drogas encontradas. Por fim, a arma e as drogas foram apreendidas, o autor e testemunhas foram conduzidos até a 5º Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.