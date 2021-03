Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Dourados

Divulgação/PCMS SIG

Acusado de tentativa de homicídio foi preso em flagrante, pelos agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG). Caso aconteceu na última terça-feira (23), em Dourados.



Segundo a Polícia Civil, o indivíduo estava em uma moto com o comparsa e teria efetuado diversos disparos de arma de fogo na vítima, que estava de bicicleta.



Os policiais iniciaram as diligências no local e confirmaram que um cidadão havia socorrido a vítima e levado para uma unidade de atendimento hospitalar. Em seguida, os agentes conseguiram identificar as características da moto e dos suspeitos através de um vídeo. Após receber atendimento médico, a vítima compareceu na unidade policial para registrar o boletim de ocorrência.



Com as informações coletadas pela equipe do SIG e prestadas pela vítima, o possível endereço dos suspeitos foi localizado, sendo que no local foi encontrado um dos indivíduos. Autor foi reconhecido pela vítima como autor dos disparos e determinada a prisão em flagrante pela autoridade policial.