Suspeito de praticar “sextorsão” é preso em Ladário

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Corumbá

Homem de 21 anos foi preso em flagrante pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), da delegacia de Ladário, pela prática de “sextorsão”, nesta quinta-feira (30).

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava um perfil feminino falso no WhatsApp e Facebook, pelo qual paquerava homens nas citadas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, após criar uma certa intimidade, conseguia obter fotos e vídeos íntimos das vítimas e, logo após, ameaçava divulgar as imagens caso elas não pagassem o valor exigido ou praticassem atos libidinosos com uma terceira pessoa indicada por ele, que na realidade se tratava dele próprio.

O suposto autor foi preso em flagrante, tendo em vista que enquanto a vítima registrava o boletim de ocorrência na Delegacia, o suspeito exigiu a quantia de R$ 5 mil, se utilizando de um perfil falso do WhatsApp, sob pena de divulgar o material íntimo. Na ocasião, os policiais do SIG identificaram o suspeito e seu endereço, prendendo-o em flagrante.

Ainda foram encontrados depósitos da vítima em nome do suspeito, assim como apreendido o aparelho celular que estava em sua posse. Foi confirmado que o chip utilizado no telefone era o mesmo utilizado nas conversas com o perfil fake.

“Sextorsão”

A nomenclatura “sextorsão” é uma definição doutrinária quando o criminoso obtém ou tem em seu poder fotos e vídeos sensuais - popularmente conhecidos como “nudes” - e passa a exigir vantagens da vítima mediante chantagem e, caso esta não ceda aos seus desejos, ameaça divulgar o material íntimo. No caso, por se tratar de chantagem financeira, a conduta foi enquadrada como extorsão (Art. 158 do CP), com pena de 4 a 10 anos de reclusão.

Serviço

A investigação ainda prossegue para apurar a extensão dos fatos e novas vítimas. A população poderá realizar denúncias para a Delegacia da Polícia Civil de Ladário, via aplicativo WhatsApp, pelo número (67) 99668-1679. O sigilo da identidade e do número telefônico serão mantidos.