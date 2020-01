Suspeito de participar de sequestro de pecuarista é preso

JP News Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas

Suspeito de ter participado do sequestro de um produtor rural de Costa Rica, no dia 2 de janeiro deste ano, foi preso na noite de sexta-feira (10). O jovem de 19 anos foi detido em uma residência no Bairro Santa Rita de Cássia, em Três Lagoas. Segundo informações da Polícia Militar, o mandado de prisão expedido é por suspeita de participação no sequestro de um produtor rural em Paranaíba.

Na época o pecuarista que trabalha com venda de gado, recebeu a ligação de um suposto vendedor oferecendo animais e o gado estaria em Paranaíba. O pecuarista se dirigiu até o município na madrugada do dia 2 de janeiro para avaliar o rebanho. O fazendeiro acabou sequestrado pelos falsos negociadores. Ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil conseguiu desmantelar a quadrilha e libertar o pecuarista.

Ainda conforme a PM, ao perceber a presença da polícia, o suspeito fugiu pulando o muro de residências vizinhas, porém, acabou sendo pego no cerco policial. O jovem foi encontrado debaixo da cama em uma casa vizinha.

O imóvel do autor foi revistado e no local a polícia encontrou uma porção de maconha pesando 3 gramas, utensílios usados para embalar a droga, além de R$ 94 em dinheiro e uma balança de precisão, segundo o site JPNews. O jovem foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, e responderá pelo crime de Tráfico de Drogas.