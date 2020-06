Suspeito de participar de homicídio é preso

Tamanho do texto

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem suspeito de participar de um homicídio em Nova Andradina (MS). Ele foi flagrado transportando 1,7 kg de maconha na BR-163, na noite de terça-feira (16), em Campo Grande.

A equipe do Núcleo de Operações Especializadas fiscalizava em frente a Unidade Operacional da PRF, quando abordou uma motocicleta Honda/GC Cargo, placas de Campo Grande (MS), conduzida por um homem, de 28 anos, acompanhado por uma mulher, de 24. Conforme a PRF, durante vistoria à mochila da passageira, foram encontrados dois tabletes de maconha, totalizando 1,7 kg a substância.

Em consulta aos sistemas, os policiais descobriram que o homem possuía um mandado de prisão em razão de um crime de homicídio. Diante das informações coletadas, ele é suspeito de participar do homicídio que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2019 em Nova Andradina. Autores foram encaminhados, juntamente com o veículo, para a Polícia Civil em Campo Grande.