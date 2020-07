Suspeito de matar comerciante teria agido sozinho

Reprodução/Facebook Comerciante Liane Arruda

Acusado de matar a comerciante Liane Arruda, 51 anos, teve a prisão decretada, teria agido sozinho. De acordo com a linha de investigação ele permaneceu na casa da vítima pelo tempo aproximado de 30 minutos. Sua identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades policiais.

Imagens de câmeras de segurança que já foram analisadas pela investigação, revelam que na noite do crime, sábado (11), o indivíduo, que estava encapuzado, já esperava pela vítima, pois ela tinha o costume de levar funcionários do restaurante de sua propriedade, em casa. No momento que ela recolhia o veículo na garagem, ele entrou e ficou por cerca de trinta minutos.

Nesse tempo, o acusado rendeu a vítima e cobriu uma das câmeras de segurança internas com uma toalha de mesa. Conforme o site Diário Corumbaense, Liane foi amordaçada e morta com oito perfurações no pescoço, ocasionadas por canivete ou algo similar. Após cometer o crime, o homem pegou o carro da comerciante, levando dinheiro, joias e o gabinete de computador que gravava imagens das câmeras do restaurante.

Ele teria saído pela cidade, onde, então, se encontrou com outras pessoas, que a princípio, de acordo com as investigações, não sabiam do que havia ocorrido horas antes. Por isso, as garrafas de cerveja que estavam no veículo de Liane.

Até agora, sete pessoas já foram ouvidas no inquérito, o que possibilitou a identificação do suspeito, que quando entrou na casa, estava encapuzado. A Polícia Civil segue com diligências para localizar e prender o suspeito.

Crime

A comerciante foi encontrada na manhã de domingo (12), após um funcionário estranhar a demora da comerciante em abrir o restaurante. Na casa eles constataram que Liane não estava em seu quarto e ao verificarem o cômodo ao lado, a viram de bruços, morta. Também havia envelopes de depósito bancário espalhados no quarto.

Carro também foi levado, mas encontrado abandonado próximo a pista do Aeroporto Internacional de Corumbá no final da manhã de domingo. Foram encontrados no veículo, garrafas de cerveja, o gabinete de computador (CPU) e um "pó branco" no banco de trás, que pode ser entorpecente. A maçaneta da porta do lado do motorista também tinha vestígios de sangue.