Suspeito de feminicídio pode estar escondido em MS

Divulgação Polícia Civil

Acusado de matar a ex-mulher Claudelina Chaparro Gauto, 28 anos, Elvio Ramón Quihónez Bogado, de 26 anos, pode estar escondido em Mato Grosso do Sul. Caso aconteceu na terça-feira (08) no Bairro de Mariscal López, em Capitan Bado.



O acusado estava em uma motocicleta cor preta, segundo a policia paraguaia. Caso aconteceu quando a vítima estava sentada em frente à sua casa quando o ex-companheiro desceu da motocicleta, já atirando. Ela ainda tentou fugir, quando foi atingida nas costas por vários disparos e caiu, antes de entrar na residência.



Elvio já tinha sido denunciado pela vítima por violência, conforme o site ABC Color. Ele estava com medida restritiva expedida pela justiça paraguaia, uma vez que em julho deste ano ele agrediu a ex-mulher. A polícia suspeita que o acusado possa ter fugido para Mato Grosso do Sul. Ele segue sendo procurado.