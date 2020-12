Suspeito de esfaquear taxista é preso

Tamanho do texto

Divulgação/PRF PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira (21), um homem suspeito de ferir um taxista a golpes de faca, após uma tentativa de assalto neste domingo, em Dourados (MS).

Os policiais já cientes da ocorrência de tentativa de latrocínio ocorrida no último domingo (20), fiscalizavam na BR-463, quando localizaram um homem, de 21 anos, caminhando no acostamento sem qualquer documento. Segundo a PRF, o suspeito demonstrou nervosismo e contradições durante a abordagem. Ele acabou confessando envolvimento no crime ocorrido. Acusado foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Dourados.