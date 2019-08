Suspeito de ameaçar filho e sobrinhas é preso

Tamanho do texto

Divulgação/ Polícia Civil Garrucha calibre 22, modelo artesanal e 6 munições

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Camapuã, prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (28) um homem de 52 anos de idade, após ameaçar o filho e suas sobrinhas com uma arma de fogo. O acusado foi preso no Bairro Cristo Redentor após denúncia anônima.

No boletim de ocorrência que a Polícia Civil de Camapuã recebeu, relata que um homem havia ameaçado filho e sobrinhas com uma arma de fogo que estaria guardada em sua residência.

Diante das informações, os investigadores se deslocaram até as proximidades do local onde identificaram e abordaram o suspeito que estava chegando em sua residência.

O homem confessou aos policiais ter uma arma de fogo e que não teria o porte, inclusive indicando onde a mesma estava guardada. Segundo assessoria, com autorização do suspeito, os investigadores adentraram no imóvel e apreenderam uma garrucha, calibre 22, modelo artesanal e 6 munições.

O suspeito foi preso em flagrante e responderá por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.