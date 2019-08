Suspeito de agredir jovem a pauladas é preso

Tamanho do texto

Divulgação/Dourados News Autor relatou o crime para a família

Um jovem de 21 anos foi preso na última terça-feira (20). Ele é acusado de tentativa de homicídio contra um homem de 20 anos, na noite de segunda-feira (19). A vítima foi socorrida ao hospital em Mundo Novo, sendo trazida para Dourados, em estado grave, com traumatismo craniano.



Os investigadores iniciaram buscas pelo suspeito tendo localizado após diligências ininterruptas. Ele foi localizado e preso e responderá por tentativa de homicídio. De acordo com o site Dourados News, o jovem contou aos policiais que ele teria ido até a residência da família e contado ter se envolvido em uma briga na rua que teria matado a vítima com um pedaço de madeira.