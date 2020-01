Suposto líder do PCC tem prisão preventiva decretada

Divulgação Edson Barbosa Salinas

Foi decretada nesta segunda-feira (27) a prisão preventiva de Ederson Salinas Benitez, 32 anos, apontado apontado como sucessor de narcotraficante Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o Minotauro’ e um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi detido por porte ilegal de arma, apresentou documentos falsos em nome de Edson Barbosa Salinas, 32 anos, teve fiança de R$ 80 mil paga, mas foi barrado pela Polícia Federal.

O juiz Marcelo Guimarães Marques de Pontas Porã, que decretou prisão preventiva. O Ministério Público que enviou a 2º Vara Criminal a suspeita da descoberta pela Polícia Federal de que Edson usava nome falso, na verdade sua identidade verdadeira seria Ederson Salinas Benitez, e que antes do réu ser solto deveria haver esclarecimento da informação.

Caso

Após se envolver em briga de trânsito na cidade de Ponta Porã, o narcotraficante Edson Barbosa Salinas, 32 anos, o “Salinas Riguaçu”, foi preso em flagrante no último domingo (19). Edson é apontado como substituto do narcotraficante Minotauro. Ele deverá ser transferidos para presídio de Mato Grosso do Sul. Conforme o site Capitan Bado, Salinas Riguaçu estava acompanhado do comparsa Rodrigo Antunes Flores. Com eles, os policiais encontraram US$ 4 mil e R$ 1 mil em espécie.

Fiança

A liberdade de Edson veio após a Justiça de Ponta Porã fixou a fiança de R$ 80 mil, que foi paga em dez boletos de R$ 8 mil. Os dez boletos foram pagos por Edson. Ele iria ser solto mediante medidas cautelares.

Polícia Federal

Após o pagamento de R$ 80 mil do suposto sucessor do narcotraficante Minotauro, a Polícia Federal, em atuação conjunta com a Polícia Civil, outras forças de segurança e Autoridades Paraguaias, descobriu que Edson Barbosa Salinas, 32 anos, apresentou documentos pessoais falsos quando de sua prisão. Segundo informações, após o recebimento dos novos fatos pelo Poder Judiciário, foi decidido pela não expedição de alvará de soltura.