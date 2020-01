Sucessor de Minotauro ganha liberdade

Tamanho do texto

Divulgação Edson Barbosa Salinas

Edson Barbosa Salinas, 32 anos, ganhou liberdade provisória após pagar fiança nesta quinta-feira (23). Conhecido como ‘Salinas Riguaçu’, Edson é apontado como atual liderança do PCC na fronteira, já que o antecessor Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o Minotauro’, atualmente está no Presídio Federal de Brasília.

Edson ocupava uma das celas da Penitenciária Estadual de Dourados (PED) após ser flagrado com uma pistola 380 em uma briga de trânsito em Ponta Porã.

A liberdade de Edson veio após a Justiça de Ponta Porã fixou a fiança de R$ 80 mil, que foi paga em dez boletos de R$ 8 mil. Os dez boletos foram pagos por Edson nesta quinta. Rodrigo Antunes Flores, 28 anos, que também foi preso na mesma ocasião que Salinas, pagou fiança de R$ 40 mil e ganhou liberdade provisória. Os dois foram soltos mediante medidas cautelares.

Prisão

A prisão de Edson aconteceu no último domingo (18) após uma briga no trânsito. Viaturas da Derf e Garras que faziam rondas pela região foram abordadas pelo condutor do Gol e acabaram prendendo os três envolvidos em flagrante.