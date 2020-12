Só em Dourados golpe do cartão faz mais 4 vítimas

Procon/MS Golpe do Cartão

Só em Dourados, última sexta-feira (11) quatro pessoas procuraram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para registrar ocorrências como vítimas de estelionatários no chamado ‘golpe do cartão’. Os prejuízos a elas ultrapassam R$ 80 mil, conforme os relatos.

Duas mulheres, de 67 e 57 anos, acabaram perdendo R$ 17 mil e R$ 26 mil respectivamente, entre pagamentos, compras e transferências, enquanto dois homens de 73 anos, ficaram sem R$ 33 mil e R$ 8.619. Segundo os registros, o suspeito entra em contato com a vítima alertando trabalhar em uma empresa de varejo e sobre a possibilidade de clonagem de cartão. Em seguida, pede para que o suposto cliente ligue para o ‘0800’ informado para que o problema seja resolvido.

De acordo com a assessoria, no contato telefônico, a pessoa consegue senha e outros dados bancários e informa que recolherá o objeto na casa do ‘cliente’. De acordo com Dourados News, a vítima então entrega o cartão ao golpista, que começa a realizar as transações.

A maneira como eles operam é a mesma das relatadas pelas vítimas recentes na cidade. No dia da prisão, os suspeitos estavam num VW Gol abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-163.

Dentro do carro os agentes encontraram 15 máquinas de diversas operadoras de cartões e R$ 2.601 e encaminharam a ocorrência à Polícia Civil. Na delegacia, eles disseram ter conseguido aplicar o golpe em pelo menos duas pessoas na cidade, causando prejuízo a elas de R$ 15 mil.