Sete pessoas são presas com entorpecentes em Dourados

Divulgação/Polícia Civil Local foi descoberto após denúncia anonima

Sete pessoas foram presas em um espaço de lazer em Dourados. O local teria sido locado há algumas semanas por pessoas de fora da cidade, membros de uma facção criminosa, com a finalidade de servir de entreposto para a traficância e dar abrigo a foragidos, nesta quarta-feira (23).

Conforme a Polícia Civil, após a fuga de presos do presídio de Pedro Juan Cabellero no Paraguai, ocorrido no último final de semana, policiais da Defron que atuavam no âmbito da Operação Hórus/MS organizada pelo programa Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio da CGFRON/DIOP/SEOPI/MJSP, passaram a monitorar a residência e realizaram a abordagem de três indivíduos no momento em que um veículo chegou ao local.

Os policiais encontraram uma embalagem com uma grande porção de cocaína que pesou 920gramas, dois tabletes de maconha e ainda diversas porções fracionadas. No local foram apreendidos ainda 3 veículos, todos com placas de fora do Estado.

Seis pessoas foram abordadas, sendo duas mulheres e um homem moradores de Amambai, um homem morador da vila São Pedro, e dois homens moradores de Dourados, sendo todos autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhados a celas da 1ª-DP de Dourados, onde permanecem a disposição da justiça.

Uma sétima pessoa, sendo esta um menor de idade, chegou ao local posteriormente e foi apreendido em flagrante por estar fazendo uso de um documento falso. Após a lavratura do auto de apreensão, o menor foi entregue ao Conselho Tutelar de Dourados.