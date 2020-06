Seis pescadores são autuados em R$ 8 mil

Divulgação/PMA Operação terminou neste sábado

Seis pescadores foram autuados em R$ 8 mil pela Polícia Militar Ambiental (PMA) que ainda realizou a apreensão recorde de 6 km de redes, além de 450 kg de pescado, 3 barcos e 3 motores de popa e munições

Após denúncias o comando colocou o setor de inteligência para monitorar os Pescadores e horários de pesca e equipes da PMA de Aparecida do Taboado realizaram uma operação iniciada no dia 17 e encerrada no sábado (20) às 10h00, percorrendo toda a extensão do rio objeto da denúncia e com viatura por terra, com o intuito de capturar pessoas que fugissem da PMA pelas estradas.

Durante a fiscalização, os Policiais prenderam seis pescadores por pescar com redes de pesca e fisgas (petrechos proibidos), realizando a maior apreensão de redes em uma única operação, com 6.000 metros destes petrechos apreendidos, além de quase meia tonelada de pescado, entre peixes capturados pelos pescadores, mortos e putrefados e soltos no rio por estarem ainda vivos nas redes.