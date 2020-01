Quase R$ 300 mil em produtos contrabandeados é apreendido

Divulgação/Polícia Civil Um dos presos já havia sido detido pelo mesmo crime

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira (Defron) apreenderam quase R$ 300 mil em produtos contrabandeados. Caso aconteceu nesta terça-feira (14), na rodovia MS 379, na altura do usina São Fernando.

Segundo as informações repassadas em um veículo GM/Classic estava carregado com 43 caixas, contendo 8.600 unidades de essência de narguilé, e um veículo VW/Gol com placas de Tietê-SP carregado com 70 caixas com o mesmo produto totalizando 6.960 unidades, oriundos do Paraguai. O veículo GM/Classic era conduzido por um homem de 23 anos, morador de Dourados, e o veículo VW/GOL era conduzido por homem de 41 anos, residente em Ponta Porã.

Ao serem questionados os condutores dos veículos assumiram que as mercadorias estavam sendo contrabandeadas do Paraguai. Os policiais deram voz de prisão aos autores e os conduziram até a sede da Delegacia de Polícia Federal de Dourados, onde foram autuados em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhados a carceragem da PF, onde permanecem á disposição da justiça.

Um dos autuados já havia sido preso em flagrante no último dia 6 de janeiro pelo mesmo crime, sendo decidido pelo juízo federal que o mesmo respondesse pelo crime em liberdade. Os veículos e os produtos foram apreendidos e estão à disposição da justiça.