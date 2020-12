Quase meia tonelada de maconha é apreendida

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Caso aconteceu em uma residência em Ponta Porã

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de quinta-feira (03), em uma residência na Rua Sapucaia 480 quilos de maconha e 6,8 quilos de skank. Caso aconteceu durante um patrulhamento ostensivo na cidade de Ponta Porã.



Os militares estranharam o fato de uma residência estar toda aberta, com indícios de que pessoas teriam abandonado rapidamente o local. De acordo com o DOF, durante uma vistoria localizou-se grande quantidade de volumes prensados de maconha em um dos cômodos da casa.



Ao todo foram apreendidos 496 volumes prensados da droga mais 26 pacotes de skank, além de uma balança de precisão e talões de contas de água e energia. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.