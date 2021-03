Primeira fase de operação resulta em prisões apreensão de drogas

Divulgação/PCMS Entorpecente apreendido

Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso finalizou a primeira fase da operação Expurgo, com foco na repressão ao tráfico de drogas e combate às organizações criminosas.



Após meses de monitoramento das conversas telefônicas e de aplicativos dos indivíduos relacionados com o comércio de entorpecentes nesta cidade, o Setor de Investigações conseguiu identificar um suspeito como sendo o chamado "guarda-roupas" do crime organizado. Trata-se, normalmente, de indivíduo com emprego fixo e sem antecedentes, justamente para dificultar a atuação policial e o encontro das substâncias entorpecentes.



A equipe policial foi até a sua residência, onde encontrou grande parte do material entorpecente ocultado. O modus operandi dos agentes consiste em receber a droga, ocultar em local não suspeito, e efetuar a revenda em pequenas quantidades, na tentativa de impedir eventual flagrante de drogas, segundo a Polícia Civil. De posse do material entorpecente, foram iniciadas as buscas pelo investigado com o apoio da PRF, sendo encontrado de serviço na cidade de Sonora/MS, onde foi efetuada a sua captura pelos policiais rodoviários federais, e, em seguida, conduzido até está Unidade de Polícia para lavratura da prisão.

Divulgação/PCMS Operação terá segunda fase



Além do autuado em flagrante, também foi atuado um segundo suspeito, preso na máxima de Campo Grande e considerado como o chefe e responsável pela organização criminosa na cidade de Rio Verde de MT/MS, que mantinha as atividades do grupo através do telefone celular de dentro do presídio.



A operação deve prosseguir com o pedido de prisão preventiva de outros integrantes da facção criminosa. Por fim, cumpre dizer que os esforços no sentido da repressão do tráfico local serão mantidos pelas forças policiais, de modo a evitar ou diminuir as suas consequências sociais.