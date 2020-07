PRF recupera três veículos em Corumbá

Divulgação/PRF Veículo tinham como destino a Bolívia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, três veículos a caminho da fronteira com a Bolívia. Dois automóveis pertenciam a locadoras, um deles, já havia sido recuperado pela PRF em julho de 2019, também na região de Corumbá.

Segundo as informações da PRF, no primeiro flagrante, na tarde de quarta-feira (1), os policiais rodoviários federais receberam informações sobre dois suspeitos no perímetro urbano de Corumbá. Ao chegar no local, a equipe identificou dois homens. Um de 29 anos, que dirigia um Renault/Logan, e outro de 24 anos, condutor de um Hyundai/HB20.

Desconfiados dos motivos de viagem apresentados pelos envolvidos, os agentes consultaram os sistemas e descobriram que o motorista do Renault/Logan já esteve envolvido no transporte de outros veículos, que possuem registro de roubo/furto, para a fronteira. Já o condutor do HB20 disse que entregaria o carro para um boliviano em Corumbá e receberia R$ 1.2 mil pelo serviço. Feito contato com a locadora proprietária do automóvel, a empresa registrou um boletim de ocorrência.

O terceiro veículo recuperado foi abordado no km 708 da BR-262, durante a manhã de quinta-feira (2). Um Jeep/Renegade, conduzido por um homem, de 34 anos. Em consulta aos sistemas, os policiais rodoviários federais descobriram que o carro pertencia a uma locadora, e que, em julho de 2019, ele havia sido recuperado pela PRF quando estava a caminho da Bolívia.

Em contato com a empresa proprietária, o funcionário relatou que um boletim de ocorrência por apropriação indébita estava registrado. Com o flagrante, e confessou que deixaria o Renegade em Corumbá (MS) em troca de R$ 1 mil. Os três presos e os veículos foram encaminhados para a Polícia Civil em Corumbá