PRF e PF apreende mais de 22 toneladas de maconha na Fronteira

Divulgação/PRF Caso aconteceu na última terça-feira

Em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) apreenderam, na rodovia MS 386, entre Ponta Porã e Amambai, um caminhão com mais de 22 toneladas de maconha. Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (21).

O veículo que transportava o entorpecente despertou a suspeita dos policiais federais em razão das constantes viagens realizadas para a região de fronteira, aliado ao itinerário e modus operandi para carregamentos na área, conforme a PRF. O motorista detido, de 38 anos, informou que pegou o caminhão já carregado com os entorpecentes e receberia R$ 20 mil pelo transporte até do ilícito até o estado do Paraná.

As diligências efetuadas permitiram identificar o caminhão que era dirigido por um homem que saiu de Ponta Porã/MS, no início da manhã, transportando uma carga de milho. Iniciou-se, então, um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para a localização do caminhão e sua abordagem.

Os policiais rodoviários federais abordaram o caminhão e, durante a fiscalização da carga, foi constatada a presença de grande quantidade de pacotes contendo substância entorpecente conhecida como maconha, sob a carga de grãos.