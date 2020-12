PRF apreende R$4,2 milhões em maconha

Divulgação/PRF Caso aconteceu no último domingo

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 4,25 toneladas de maconha, avaliadas em R$ 4,2 milhões,neste domingo (13), em Três Lagoas.

Caso aconteceu quando a equipe de policiais rodoviários federais realizava ronda no km 10 da BR-262, quando avistou um caminhão Scania, atrelado a um semirreboque, ambos de placas de Cárceres (MT), estacionado em um posto de combustíveis. No veículo estavam o condutor, de 38 anos e uma passageira, menor de idade, que segundo eles, seria companheira do condutor, e um bebê de 7 meses, filha do casal.

Conforme a PRF, o homem demonstrou nervosismo com a presença policial e deu respostas contraditórias a respeito dos motivos e destino da viagem. Ao ser questionado se transportava algum tipo de ilícito no caminhão, o condutor confessou que transportava maconha.

O suspeito disse que saiu de Cárceres (MT) e foi até Nova Alvorada (MS), onde entregou o veículo a um terceiro, que, segundo ele, seguiu com o veículo até Dourados (MS), afim de ser carregado com o ilícito, retornando a Nova Alvorada, posteriormente. Ele declarou ainda que o destino da droga seria a cidade do Rio de Janeiro (RJ).

A passageira negou saber da existência da droga e foi encaminhada, juntamente com o bebê, para o Conselho Tutelar por ser menor de idade. O envolvido, os veículos e a droga foram levados para a Polícia Federal em Três Lagoas.