PRF apreende quase 14 toneladas de drogas em MS

Divulgação/PRF Caso aconteceu nesta terça

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta terça-feira (22) em Dourados, quase 14 toneladas de entorpecente em meio a carga de aveia. O condutor do caminhão de 45 anos foi preso.

Os agentes avistaram o momento que ele entrou num posto de combustível e o abordaram. Ele apresentou nervosismo e nota de viagem com destino a Goiânia. Segundo o site Ponta Porã Informa, desconfiados, os policiais vistoriaram o veículo e encontraram os fardos de maconha logo no primeiro semirreboque. Aos policiais, Carrijo disse que pegou o ilícito em Aral Moreira, na fronteira com o Paraguai, e levaria até GO pelo valor de R$ 100 mil. Diante dos fatos, a carreta e a droga foram levados ao posto da PRF, em Dourados e o entorpecente descarregado. O condutor recebeu voz de prisão e será conduzido para a delegacia.