PRF apreende madeira ilegal em Coxim

Divulgação/PRF Caso aconteceu na última quinta-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 38 m³ de madeira sem documentação ambiental válida para o transporte. Caso aconteceu nesta quinta-feira (4) em Coxim.

Caso aconteceu durante fiscalização no km 734 da BR-163, quando abordaram um caminhão Scania/G 420 A4X4, placas de Mandaguaçu (PR), atrelado a dois semirreboques com placas de Maringá (PR), conduzido por um homem, motorista da transportadora.

Segundo a PRF, o condutor apresentou as notas fiscais referentes à carga, porém a equipe constatou que havia em excesso 7 m³ de madeira, dos tipos caibro, viga e prancha, sem documentação ambiental válida para o transporte, estando portanto em desacordo com a Instrução Normativa 21/2014 e 09/2016 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A documentação da carga também havia expirado.

O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e responderá, juntamente com a transportadora, por crime ambiental. A Polícia Militar Ambiental em Coxim (MS) prestou apoio na ocorrência. O conjunto foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Coxim (MS), juntamente com a madeira apreendida.