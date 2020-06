PRF apreende 20 Kg de pasta base de cocaína

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Caso aconteceu na última segunda-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20 Kg de pasta base de cocaína, durante fiscalização no km 129 da BR-267, Unidade Operacional Casa Verde da PRF, em Nova Andradina, na última segunda-feira (16).

Os agentes abordaram um Fiat/Pálio, placas de Bauru (SP). A motorista, de 45 anos, estava acompanhada por um passageiro, de 23. Conforme a PRF, durante vistoria no veículo, a equipe descobriu compartimentos ocultos no interior do automóvel, onde estavam escondidos 20 Kg de pasta base de cocaína divididos em tabletes.

A condutora declarou que não sabia da existência da droga no carro. Já o passageiro confessou ter pego o ilícito em Dourados e o levaria para Assis (SP), em troca, disse que receberia R$ 10 mil. Os envolvidos, o veículo o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil em Nova Andradina