PRF apreende 181 Kg de maconha

Divulgação/PRF Homens declararam terem ido até Dourados preparar os compartimentos com a droga

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 181 Kg de maconha e prendeu o batedor da carga, nesta quarta-feira (08) em São Gabriel do Oeste. Presos receberiam R$ 20 mil pelo transporte.

Conforme a PRF, a equipe fiscalizava no km 616 da BR-163, quando abordou dois veículos. O primeiro, um Peugeot/207 SW, conduzido por um homem de 29 anos. O segundo automóvel era uma Fiat/Strada e o motorista de 31 anos.

Ao ser questionado o condutor do Peugeot, ele confessou que realizava o serviço de batedor para a picape, utilizando o celular para se comunicar com o outro envolvido. O motorista da Fiat/Strada também confessou que estava transportando vários tabletes de maconha escondidos em fundos falsos na carroceria do veículo.

Os homens declararam terem ido até Dourados preparar os compartimentos com a droga, depois deveriam viajar até Ariquemes (RO) onde seria entregue a carga. Também disseram que iriam receber R$ 20 mil reais pelo serviço. Os presos, os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil em São Gabriel do Oeste.