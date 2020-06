PRF apreende 141,5 Kg de maconha em Tacuru

Divulgação/PRF Envolvido confessou ter pego o automóvel já preparado com o ilícito

No último domingo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Tacuru, 141,5 Kg de maconha escondidos em um compartimento oculto no assoalho do veículo.

A equipe abastecia a viatura em um posto de combustíveis na MS-295, quando percebeu que o motorista de um Gm/Chevy 500 com placas de Foz do Iguaçu (PR), tentou sair do local ao notar a presença dos policiais, momento em que foi realizada a abordagem.

Durante entrevista, segundo a PRF o condutor, de 55 anos, transportava algum ilícito escondido no carro. Após realizarem uma busca minuciosa no veículo, os agentes localizaram 220 tabletes de maconha no assoalho do compartimento de carga. A substância totalizou 141,5 Kg. O envolvido confessou ter pego o automóvel já preparado com o ilícito em Coronel Sapucaia e que receberia R$ 5 mil para conduzir até Curitiba. Ele foi encaminhado à Polícia Civil de Tacuru.