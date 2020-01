Presos ligados ao PCC fogem de penitenciária em Pedro Juan Caballero

Léo Veras/Porã News Presos de ala destinada ao PCC cavaram um túnel para fugir de penitenciária no Paraguai

Um grupo de aproximadamente 100 presos que teriam ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) fugiram da penitenciária de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. A informação foi confirmada por autoridades do país vizinho.

A ação aconteceu durante a noite deste sábado (18) e a madrugada do domingo (19) e foi descoberta por volta das 6h, horário do Paraguai, 5h no Mato Grosso do Sul. Os fugitivos estavam em um pavilhão que era destinado aos membros do PCC e, destes, apenas um não teve sucesso em escapar.

A fuga em massa foi possível através de um túnel e, segundo jornalistas da região que cobrem a ação, cerca de 200 bolsas com terra foram retiradas para que isso fosse possível. Esse material foi encontrado em celas que abrigavam os presos considerados mais perigosos e muito deles fazem parte do grupo de líderes na Fronteira.

Policiais paraguaios e brasileiros trabalham em conjunto na região das duas cidades mas nenhum preso foi, ainda, recapturado.