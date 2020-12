Preso em MS suspeito de tentativa homicídio

divulgação/PCMS Arma utilizada no crime

Primeira Delegacia de Aquidauana registrou uma ocorrência da prática do crime de Homicídio Qualificado pelo motivo Fútil na forma tentada, onde o comunicante relatou que a vítima, de 20 anos, estava no hospital de Aquidauana com ferimentos provocados por arma branca em razão de uma briga que ocorreu na boate Fazendinha. Segundo informações obtidas, o rapaz sofreu ferimentos graves e foi submetido a uma cirurgia de emergência.

O homem de 20 anos está preso e autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Policiais do Setor de Investigações Gerais iniciaram as investigações para apurar os fatos e identificar o autor. Segundo a Polícia Civil, após diligências no local do crime e em diversos endereços, o suspeito, um homem de 20 anos, foi identificado e localizado no município de Anastácio.

Após entrevista, ele confessou os fatos e afirmou que uma discussão começou por causa de um capacete da vítima que teria sumido no interior da boate. Segundo o autor, no momento da briga, pegou um canivete e desferiu vários golpes na vítima e saiu do local em seguida. Cinco testemunhas prestaram depoimento e confirmaram que presenciaram o autor agredir a vítima com golpes de canivete.