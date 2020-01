Preso com pornografia infantil, paga fiança de R$ 5,1 mil

Marcos Santos/USP Imagens Polícia investiga o caso para saber se ele compartilhou as imagens

Após pagar fiança arbitrada em R$ 5,195 mil, um homem detido em flagrante por pornografia infantil, foi solto. Caso aconteceu nesta terça-feira (28) município de Chapadão do Sul.

Segundo informações policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) efetuaram a prisão em flagrante do homem sob a acusação de ele possuir em seu computador de trabalho, material pornográfico infantil.

Os investigadores descobriram ao fazer a apreensão e análise do computador uma pasta com o nome do próprio acusado, onde havia uma séries de fotografias de crianças nuas, além de vídeos pornográficos alusivos ao relacionamento com menores de idade. Em algumas imagens as crianças aparentavam ter mais de 3 ou 4 anos.

Após a sua liberdade por meio de fiança a Polícia Civil agora investiga se ele compartilhou ou não o conteúdo